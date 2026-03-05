Tohtoročné marcové vydanie Novosadského nočného bazára sa uskutoční v piatok 6. marca od 17. do 23. hodiny v priestore Riblja pijaca. Organizátori aj tentoraz sľubujú bohatú a kvalitnú ponuku umeleckých, gastronomických, okrasných a iných produktov domácich výrobcov.
„Vďaka entuziazmu a vôli ponúknuť v Novom Sade v príjemnej atmosfére nevšednú príležitosť navštíviť nočný bazár, už viac ako osem rokov umožňujeme spoluobčanom a všetkým záujemcom zoznámiť sa s činnosťou, ako aj s gastronomickými a umeleckými výrobkami našich výrobcov a vystavovateľov,“ hovoria organizátori Novosadského nočného bazára, ktorý sa usporadúva každý prvý piatok v mesiaci.