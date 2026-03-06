1475 – narodil sa taliansky renesančný sochár, maliar, staviteľ a básnik Michelangelo Buonarroti, jedna z najvýznamnejších tvorivých osobností v dejinách umenia. Ťažiskom jeho tvorby bolo sochárstvo, v ktorom sa stretávalo úsilie o dynamickú kompozíciu, antická tradícia a kresťanská, respektíve náboženská tematika. Medzi jeho najznámejšie maliarske diela patria nástenné fresky v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne. Zomrel roku 1564.
1619 – narodil sa francúzsky románopisec, básnik a dramatik Cyrano De Bergerac (vlastným menom Hector Savien Cyrano). Jeho meno sa stalo známym aj vďaka francúzskemu dramatikovi Edmondovi Rostandovi, ktorý napísal divadelnú hru vo veršoch Cyrano z Bergeracu. Zomrel roku 1655.
1848 – na zasadnutí Uhorského snemu podporil Ľudovít Štúr v pamätnej reči požiadavku okamžitého zrušenia poddanstva v Uhorsku.
1869 – Dmitrij Ivanovič Mendelejev predviedol po prvý raz ruskej chemickej spoločnosti periodickú tabuľku prvkov.
1899 – nemecká chemická a farmaceutická spoločnosť Bayer získala registrovanú ochrannú známku na aspirín.
1911 – narodil sa vo Vrútkach slovenský prozaik a prekladateľ Ján Bodenek, ktorý debutoval známym prozaickým dielom Ivkova biela mať. Jeho humoristická novela Katastrofa bola zase úspešne sfilmovaná pod názvom Skalní v ofsajde. Zomrel roku 1985.
1927 – narodil sa kolumbijský spisovateľ Gabriel García Márquez, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov magického realizmu. V roku 1982 dostal Nobelovu cenu za literatúru. Zomrel roku 2014.
1946 – narodil sa britský rockový gitarista a hudobný skladateľ David Gilmour, člen skupiny Pink Floyd.
2020 – v Srbsku bol potvrdený prvý prípad koronavírusu. Vírus bol zistený u muža stredného veku zo Subotice.