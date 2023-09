Združenie vychovávateliek osvetových pracovníčok Sloveniek Vojvodiny so sídlom v Báčskom Petrovci s partnermi Múzeom vojvodinských Slovákov, Združením na ochranu kultúrneho dedičstva Torina a Kultúrno-umeleckým spolkom Petrovská družina prichystalo 8. ročník detského festivalu Tvorí celá rodina, ktorý sa uskutočnil v sobotu 2. septembra na nádvorí Miestneho spoločenstva v Báčskom Petrovci.

V prvej časti festivalu sa uskutočnila hudobná časť V našej rodine si rada zaspievame. Vystúpili v nej dvoj- a trojgeneračné rodiny, ktoré zaspievali detské ľudové piesne za hudobného sprievodu Ivana Galamboša. V druhej časti sa konali tvorivé, zábavné a edukačné dielne pre deti na tému Koleso, koleso okolesilo si sa.

Pred tým ako sa rozkotúľalo koleso spevu, tanca a hier moderátorka programu Andrea Stanivuková k mikrofónu zavolala Boženu Levársku, predsedníčku ZVOPSV, aby sa v mene organizátora prihovorila.

Detský festival Tvorí celá rodina sa koná raz ročne a jeho cieľ je aktívnym spôsobom spoznávať kultúru našich predkov, upevňovať identitu slovenskej menšiny u generácii najmladších, posilňovať pozíciu rodiny a jej úlohu v pestovaní kultúry a jazyka, podporovať a motivovať spoluprácu, kooperáciu a partnerstvá medzi rodinou a inštitúciami a vytvárať atmosféru, v ktorej budú rodičia podporou pre svoje deti.

Najprv sa predstavila rodinka Kollárová z Erdevíka a to rodičia Liduška a Michal, synovia Martin a Marek, bratranec Marek Mrva so synom Adriánom. Po nich vystúpili mama Nataša Ponigerová a dcéra Maja z Petrovca. Z Aradáča prišla Jánošíkovci – otec Juraj so synmi Martinom a Kristiánom. Z petrovskej rodiny Fabianovej zaspievali stará mama Zuzana s vnučkou Agnes Potfajovou. Jednou z najmladších bola účastníčka Adelina Stanivuková a spoločnosť jej robili mama Andrea, úspešná speváčka, a otec Boris. Päťročná Elenka Širková z Petrovca si na festival priviedla otca Igora, s ktorým si aj zaspievala. Trojgeneračnú rodinu Demiterovú z Lalite tvorili stará mama Anna s vnúčatami Ivanou a Andrejom a v speve sa im pripojila aj mama Soňa.

Aj spolok Petrovská družina je ako jedna rodina a tentoraz ich spoločne predstavili Fabianovci a Širkovci. Na záver profesorka hudby Mariena Kriváková-Stankovićová spoločne vystúpila s dcérou Sárou a vnučkou Liliou Ditětovou za hudobného sprievodu deda Vlada Kováča.

Pokračovalo tanečnou dielňou pod taktovkou Marijana Pavlova, kde všetci spoločne tancovali jednoduché kolo. Keďže témou bolo koleso, deti mali možnosť spoznať a vyskúšať si niekdajšie čertovo koleso alebo čertuvalo a iné hry so súčasnými hračkami a pomôckami v kolesovom tvare.

Obecenstvo výkony všetkých spevákov a rodiny, ktoré odspievali piesne a vystúpili v ľudovom kroji, odmenili veľkým potleskom a organizátori im zabezpečili aj primerané darčeky.