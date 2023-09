V Slovenskom vojvodinskom divadle v nedeľu 3. septembra štartovali 28. Petrovské dni divadelné. Tento ročník tradičného divadelného sviatku venovaný je peknému výročiu hostiteľského divadla: 20. výročiu pôsobenia Slovenského vojvodinského divadla.

Oslava výročia sa začala už pri prvom festivalovom sústredení a bolo to otvorenie prvého sprievodného podujatia: výstavy fotografií 20 rokov s divadlom – portréty. Autorom fotografií je Vahid Cifrić.

V uvítacom prejave Viera Krstovská, riaditeľka SVD, povedala, že výstava zahŕňa takmer všetkých spolupracovníkov tejto inštitúcie, teda od riaditeľov, režisérov, hercov po všetkých spolupracovníkov zo zákulisia. Zdôraznila, že na portrétoch nie sú všetci, lebo sa nemohli všetci oslovení prispôsobiť termínom fotografovania, ale v pripravenej príležitostnej brožúrke majú svoje miesto skutočne všetci, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o 20-ročné úspešné fungovanie tejto inštitúcie. Ide o knihu 20 rokov Slovenského vojvodinského divadla, ktorej prezentácia bude v rámci prebiehajúceho festivalu 28. Petrovské dni divadelné v sobotu 9. septembra.

Na spomenutej výstave fotografií Vahida Cifrića v predsieni SVD je 69 portrétov. V príhovore návštevníkom autor uznal, že mu bola česť týmto spôsobom prispieť k výročiu takej významnej inštitúcie, akou je Slovenské vojvodinské divadlo.

Z odborného hľadiska výstavu predstavil výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý bol prvým riaditeľom jubilujúceho Slovenského vojvodinského divadla. Zdôraznil dva segmenty inštalovanej výstavy: dokumentačnú funkciu, ale aj skutočnosť, že je to prvá samostatná výstava fotografií Petrovčana Vahida Cifrića.

„Sú to portréty, ale autor sa snažil kreatívne sa vyjadriť a to už tým, že sa rozhodol pre čierno-bielu fotografiu. Fotografia je predovšetkým umenie svetla a dobrý fotograf sa pozná podľa dobrého využívania svetla. Vahid reguloval svetlo v štýle Rembrandtovho temnosvitu: je to ako na javisku – z tmy vychádza podobizeň,“ povedal okrem iného odborník Valentík a výstavu slávnostne otvoril. Pritom, pravdaže, zablahoželal autorovi, ktorého fotografickú tvorbu verejnosť už dobre pozná, a jubilujúcemu divadlu a jeho riaditeľke k okrúhlemu výročiu Slovenského vojvodinského divadla.