Turecký prezidentský kandidát Muharrem Ince nečakane stiahol svoju kandidatúru. V minulých voľbách bol pritom hlavným rivalom prezidenta Recepa Tayyipa Erdogana. Tento rok ním je Kemal Kiliçdaroglu a podľa nového prieskumu agentúry Konda má šancu vyhrať prvé kolo. Nasledovať by však muselo ešte druhé kolo.

Ince zdôvodnil svoju rezignáciu tým, že v poslednom čase čelil mnohým osobným útokom. Ako povedal, tým, že sa vzdal kandidatúry, chce tiež zabrániť tomu, aby naňho opozičné strany zvalili vinu v prípade volebného neúspechu.

Posledný prieskum agentúry pred nedeľnými voľbami už teraz prisudzuje Kiliçdarogluovi 49,3 percenta preferencií. Druhý by bol Erdogan s 43,7 percenta.

Kiliçdarogluov výsledok by tak ešte s Inceho účasťou nestačil na zvolenie už v prvom kole, ktoré sa koná túto nedeľu, a na konci mája by sa šéf opozičnej Republikánskej ľudovej strany (CHP) musel pokúsiť Erdogana poraziť v druhom kole. Kandidátovi opozície sa podľa prieskumu podarilo zvýšiť svoj náskok. Na konci apríla ešte Kiliçdaroglua od Erdogana delil menej ako jeden percentuálny bod. „Ak bude pokračovať trend zaznamenaný v minulom týždni, existuje možnosť, že voľba skončí v prvom kole v prospech Kemala Kiliçdaroglua,“ uviedla agentúra.

Komplikovanejšia je situácia v parlamente, kde sú hlavnými favoritmi Erdoganova Ľudová aliancia a dve opozičné koalície. Najviac hlasov by podľa prieskumu získal Erdoganov blok so 44 percentami preferencií. Národnú alianciu, ktorej súčasťou je aj Kiliçdarogluova CHP, by mala 39,9 percenta hlasov. Do parlamentu by sa dostala aj prokurdská Aliancia práce a slobody so zhruba 12 percentami hlasov.

