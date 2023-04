Basketbalisti belehradského Partizana mali dva mečbaly, ktoré im mohli zabezpečiť postup do play-off tohtoročnej Euroleague. Posledné dva zápasy totiž rozhodovali o tom, ktoré celky sa pridajú mužstvám, ktoré play-off mali zabezpečenú od skôr.

Belehradskí čierno-bieli tak využili už prvú príležitosť a piatkovým triumfom za chotárom proti Monacu aj definitívne potvrdili, že si v aktuálnej sezóne zahrajú v druhom kole elitnej súťaže.

Partizan za chotárom vyhral výsledkom 88 : 84 a vďaka tomu už v poslednom kole nemá prioritu triumfu, keďže minimálne môže skončiť na siedmom mieste. Partizan proti Monacu zohral dobrý zápas, ale si dovolil poriadny a istý náskok premrhať a do záverečnej časti stretnutia vošiel s minimálnym, ale predsa mankom.

Úvodnú časť stretnutia poznačili hráči francúzskeho celku, ktorí sa ujali vedenia 18 : 8, ale potom Partizan pritlačil a prvá štvrtina sa skončila náskokom Monaca 22 : 18.

V druhej štvrtine Partizan zohral najlepšie, keďže sa mu podarilo výsledkom v úplnosti zvrátiť. V tej vyhrali a na oddych šli so sedembodovým náskokom. Znamená to, že za krátke obdobie sa im z mínus 10 podarilo dostať sa na +7, takže za sebou mali presvedčivú sériu. Podobne pokračovali aj na začiatku druhého polčasu, keď mali aj maximálnych +15 (53 : 38). Potom spomalili, Monaco zaútočilo a o chvíľku už bolo len 53 : 50 v prospech nášho predstaviteľa. Našťastie, útokom sa podarilo čeliť, vrátila sa istota, tým aj body pri koši Monaca, takže Partizan znovu mal pekný náskok.

V poslednej štvrtine Monaco znovu využilo niekoľko nevyužitých príležitostí Partizana, dokonca sa ujalo aj vedenia. V záverečných minútach celky využívali svoje útoky, výsledok sa menil až po chybu hráčov Monaca, po ktorom Partizan dal trojku. Bolo to v záverečnej minúte, takže tých +4 pre Belehradčanov bolo veľkým kapitálom. V sérii voľných hodov dali LeDay a Avramović, čím bol stanovený aj konečný výsledok a triumf Partizana.

V poslednom kole boj o najvýhodnejšiu pozíciu

Partizan má teda zabezpečenú play-off. Momentálne sa nachádza na šiestom mieste, maximálne má šancu byť piaty, minimálne siedmy.

V poslednom kole čierno-bieli o necelý týždeň na domácej pôde uvítajú grécky Panathinaikos, ktorý posledné roky nie je konkurenčný. Grécky celok šancu na postup už dávno nemá, preto by Partizan musel aj túto šancu využiť a zabezpečiť si potenciálne najlepšiu možnú pozíciu pred začiatkom eliminačnej fázy.

V prípade, že Fenerbahce prehrá v poslednom kole (zohrá proti Crvenej zvezde v Belehrade), tiež, že Maccabi neuspeje proti silnému Realu, Partizan bude mať šancu triumfom nad Panathinaikosom finišovať na piatej pozícii. Tá by možno bola ideálna, pravdepodobne by priniesla opätovné duely s Monacom, ktoré vlastní štvrté miesto.

Pred francúzskym celkom sú prvý Olympiacos, druhý Real Madrid a tretia Barcelona.

Ak už možno robiť akési kalkulácie, možno povedať, že by Partizanu najmenej zodpovedala práve šiesta pozícia, na ktorej je momentálne. Tá by priniesla duely s Barcelonou, proti ktorej Belehradčania v aktuálnej sezóne už dvakrát prehrali a proste im hra katalánskeho celku nezodpovedá. Proti Olympiacosu a Realu doma dosiahli dosť presvedčivé triumfy, ale sa veru všetko môže zmeniť v play-off, keďže rozhodovať môže len minimálna chyba.

Najdôležitejšie je to, že sa Partizan vrátil do Euroleague a ihneď sa mu podarilo vybojovať si aj play-off. Za to predovšetkým má vynikajúca forma, ktorá prišla nejako so začiatkom nového roka. Začali pribúdať triumfy a Partizan postupne, ale isto stúpal na tabuľke.

Z druhej strany Crvena zvezda sezónu lepšie otvorila, ale potom prišli nečakané prehry proti fakticky už eliminovaným tímom a tak si červeno-bieli sami z rúk vyradili play-off. Crvena zvezda šancu na postup pred posledným kolom ligovej časti už nemá. So skóre 16 – 17 môžu byť maximálne desiati, čo je predsa nie uspokojujúce.

Eliminovaný je aj aktuálny majster Európy Anadolu Efes, ktorý za sebou má dosť turbulentnú sezónu, keďže ju poznačili nedorozumenia na relácii vedenie – tréner – hráči.

Ostatné celky, ktoré postúpili, sú viac-menej očakávané. Zaujímavo je to, že Fenerbahce, ktoré je zatiaľ piate, nemá garantovaný postup. V prípade prehry proti Zvezde a triumfov Žalgirisu a Baskonie, môže aj turecký predstaviteľ vypadnúť.

Všetko bude jasné po poslednom kole, ktoré na programe bude 13. a 14. apríla.

Play-off sa hrať bude vo formáte prvý proti ôsmemu, druhý proti siedmemu atď. Odštartuje 25. apríla, vyvrcholí najneskoršie 10. mája, v závislosti od toho, koľko zápasov sa zohrá. Postup na F4 si vybojujú totiž tímy, ktoré prvé dosiahnu tri víťazstvá.

Záverečný turnaj štyroch najlepších od 19. do 21. mája bude prebiehať v litovskom meste Kaunas.