Chia semienka sú drobné čierne, biele a tmavohnedé semienka, ktoré sa tvarom podobajú maku alebo ľanu. Tieto drobné guľky pochádzajú z rastliny Salvia hispanica, čo je druh šalvie. Ako základnú potravu ju ešte od staroveku pestovali a používali Aztékovia a Mayovia. Jej samotný názov je v skutočnosti staroveké mayské slovo pre silu, teda výhody tejto superpotraviny boli známe ešte počas civilizácie Mayov.

Hoci sa používa už od dávnych čias, v posledných rokoch sa chia semienka stali populárnymi, hlavne pre ich bohatý obsah omega-3 mastných kyselín, čo je jeden z najlepších zdrojov zdravého a kvalitného oleja. Chia semená sú tiež bohaté na antioxidanty a vlákninu a obsahujú vysoké množstvo horčíka, železa, zinku, fosforu, mangánu a vápnika.

Týmto sa práve tieto malé guľky používajú na zlepšenie zdravia a prevencie srdcových chorôb, vysokej hladiny cukru v krvi a pomáhajú aj pri regulácii trávenia.

Vedľa vlákniny, ktorá pomáha pri chudnutí, a ktorú tieto semienka obsahujú, majú aj vysokú hladinu kyseliny alfa linolovej a spolu s omega-3 mastnými kyselinami ovplyvňujú rýchlejšie chudnutie. Ako ukázali už aj početné štúdie, ľudia, ktorí jedia potraviny bohaté na vlákninu, sa cítia sýti dlhšie a pokiaľ ide o chia semienka počet kalórií, ktoré vnesiete pri ich konzumácii, sú zanedbateľné a hlavne nebudete cítiť hlad celé hodiny.

Ak ste zvážili, že tieto kúzelné semienka patria do vášho jedálnička, začnite s ich konzumáciou postupne a zvýšte denný príjem tekutín. Chia semená je dobré pred konzumáciou namočiť, a to najlepšie do vody, v pomere 1 : 10 alebo 1,5 polievkovej lyžice chia semienok na 1 šálku vody. Z nich sa asi po 30 min. vytvorí gél a sú pripravené na jedenie.

