Siedme kolo elitnej basketbalovej Euroleague prinieslo polovičný výkon našich klubov – vyhral Partizan, prehrala Crvena zvezda.

Ako prví vystúpili belehradskí čierno-bieli, ktorí zohrali veľmi dobrý zápas proti tureckému celku Fenerbahce a nakoniec teda aj triumfovali 85 : 84. Partizan zohral veľmi zrelý zápas, zvlášť sa to vzťahuje na poslednú desaťminútovku, v rámci ktorej sa podarilo dohoniť dvojciferné manko, zvrátiť výsledok a nakoniec v poslednom útoku zastaviť súperov a triumfovať.

Príliš slabo Belehradčania zohrali v prvom polčase, keďže už v prvej štvrtine mali aj -10 a v tomto období prijali úhrnne až 56 bodov. Pravda, dali 47, ale taký počet prijatých bodov potvrdzuje skutočnosť, že obrana bola na veľmi nízkej úrovni.

Na to upozornil aj tréner Željko Obradović pri odchode do šatní a tak v druhej časti Partizan zohral agresívnejšie, dobre sa zatvárali pozície pod košom – Fenerbahce tak v druhom polčase dalo len 28 bodov, teda dvojnásobne menej ako v prvom. Je to len potvrdenie tézy o celkom inom prístupe čierno-bielych.

Dobré roly zohrali Smailagić a Nunnally, najviac bodov mal Kaminsky – center z USA sa asi konečne rozohráva, aj keď stále nie je ani blízko úrovne minuloročného centra Mathiasa Lessorta. Pri konci stretnutia Kaminsky mal niekoľko dobrých zákrokov, pekne riešil nie veľmi príjemné situácie, ale znovu nevystali ani neuveriteľné premrhané šance.

Pri náskoku 85 : 84 lopta patrila Partizanu a práve na prihrávku zle reagoval spomenutý Kaminsky a tak turecký celok mal sedem sekúnd v poslednom útoku. Našťastie, nerealizovali trojku, Partizan vyhral, ale jednotlivé segmenty aj ďalej nie sú dobré.

Partizan sa tak posunul na desiate miesto so skóre 3-4. Škoda premrhaných šancí proti Baskonii, ale aj proti Olympiacosu – pomer triumfov a prehier mohol byť priaznivejší.

Crvena zvezda prehrala proti Barcelone

Z druhej strany, Crvena zvezda v piatok prehrala za chotárom proti Barcelone 86 : 81. Neuveriteľné je, ako sa Barcelona proste ponúkla prehrať, v posledných minútach nevyužili početné útoky, ale hráči nášho predstaviteľa odpovedali ešte horšie, zvlášť tí najskúsenejší – Teodosić, ale aj Nedović, ako aj play Napier.

Nevedeli zorganizovať protiútoky, takže skúsený tím, akým je Barcelona potom už ľahšie mohol odolať nátlaku. Niekoľkokrát sa podarilo prísť po -1, potom Luka Mitrović aj vyrovnal, ale vedenia sa ujať hráči Zvezdy nevedeli.

Nakoniec Barcelona predsa, ale aj zaslúžene triumfovala. Crvena zvezda v ešte jednom stretnutí nevedela využiť šancu, ktorá sa jej ponúkla. Preto zostali na skóre 2-5, padli na pozíciu 15.

Rovnaký výkon majú aj Miláno a Bayern, kým slabšie sezónu otvorili iba Alba Berlín a ASVEL. Ďalšie kolo Euroleagie je na programe už v polovici budúceho týždňa. Tentoraz Partizan bude hosťovať v Mníchove, kde sa stretne s Bayernom. Potešujúce je to, že proti Fenerbahce krátko zohral aj výborný Poliak Mateusz Ponitka a asi v pokračovaní sezóny bude hrať stále viac, keďže je nepríjemné zranenie za ním.

Z druhej strany, z Belehradu domov by asi ani nemuseli odcestovať hráči a vedenie Fenerbahce, keďže je duel Crvena zvezda – Fenerbahce na programe už v utorok.

V čele tabuľky je Real Madrid s maximálnym výkonom, ale s jedným menej zohraným zápasom (proti Maccabi). Nasleduje Barcelona so 6-1, kým 5-2 majú až štyri tímy – Fenerbahce, Monaco, Virtus a Valencia.

S ohľadom na nové pravidlo play-in, čiže na to, že aj pozície sedem až desať prinášajú postup, reálna je šanca, že Partizan a Crvena zvezda budú pokračovať po regulárnej časti. Zoznam hráčov, s ktorými disponujú je totiž dosť sľubný, bez ohľadu na to, že otvorenie sezóny nie je najideálnejšie.