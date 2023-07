Usilovné členky Združenia pazovských žien, jednej z programových foriem tamojšieho SKUS hrdinu Janka Čmelíka, ani počas leta a letnej kanikuly nesedia so zloženými rukami.

Tentoraz sa dali do upratovania tak miestností, kde sa konajú aktivity v tomto slovenskom spolku, ako aj do dôkladnej úpravy etno izby na poschodí SND.

Podľa slov Anny Horvátovej, predsedníčky Združenia pazovských žien, pracovné akcie prebiehali počas dvoch sobôt – 1. a 8. júla. Vlani sa tieto akcie nekonali, a preto sa členky tohto združenia rozhodli dôkladne poupratovať všetky miestnosti – umyli okná, oprali a vyžehlili záclony a každý kút dali do poriadku, aby všetko bolo čisté a dýchalo „sviežosťou“.

V druhú pracovnú akciu zvýšenú pozornosť venovali úprave etno izby. Počas našej návštevy obliekali do vankúšov a duchien opranú a vyžehlenú posteľnú bielizeň, tiež hodne práce mali aj na iných častiach izby, ktoré bolo treba dôkladne upratať. Akcie sa zúčastnilo 16 ochotných žien, ktoré boli rozdelené do dvoch skupín, a po 8 žien pracovalo každú sobotu.

Upratovanie sa konalo aj v divadelnej garderóbe, kde sa nachádzajú kostýmy a rekvizity z divadelných predstavení. Veci sústreďovali podľa divadelných noriem, t. j. kostýmy triedili do skupín a každý kúsok sa usilovali maximálne zachovať v pôvodnom stave, a tu boli angažované najmä členky združenia, ktoré majú vzťah k divadlu. Ako uviedla Katarína Verešová, bola to príliš veľká a zodpovedná robota a priam bolo to nevyhnutné spraviť počas tohto leta. Každá vec má svoju hodnotu, zvlášť ak je dobová, a všetky veci roztrieďovali aj podľa divadelných predstavení.