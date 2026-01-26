Po tom, ako sme analyzovali výkon belehradského celku Crvena zvezda v súboji so švédskym Malmö FF v siedmom kole Európskej ligy UEFA a triumf, ktorý Belehradčanom priniesol postup do ďalšieho kola súťaže, na rade je podrobnejšie sa venovať aj poslednému kolu ligovej fázy, ktoré je na programe vo štvrtok.
Pred zápasmi posledného, ôsmeho kola je množstvo nejasných momentov. Známe je to, že Top 8 a priamy postup do osemfinále majú zabezpečený len Lyon a Aston Villa a celkom blízko k tomu je aj SC Freiburg. Zatiaľ tieto pozície vlastnia ešte aj dánsky Midtjylland, portugalská Braga, taliansky AS Rím, maďarský Ferencváros a španielsky Real Betis.
Crvena zvezda je na pozícii 11, čo znamená, že sú pred ňou ešte aj Porto a Genk. Vzdialená je tri mestá od Top 8, ale stále má šancu vyhnúť sa prvému eliminačnému kolu. Na to je nevyhnutný predovšetkým triumf v poslednom kole na domácej pôde proti španielskemu klubu Celta Vigo, ale aj ďalšie podmienky.
Ak teda do úvahy berieme predpoklad, že Crvena zvezda triumfuje, na postup do Top 8 je tiež potrebné, aby boli splnené tri z piatich podmienok.
V ideálnom scenári by Porto, Genk a Betis nesmeli vyhrať, zatiaľ čo prehry Ferencvárosu a Ríma by červeno-bielych ešte viac potlačili k cieľu.
Fanúšikovia Belehradčanov by, samozrejme, nemali nič ani proti kombinácii výsledkov, ktorá pôsobí reálnejšie než dokonalé rozuzlenie. Napríklad aby Ferencváros prehral v Nottinghame a Feyenoord, ktorý má stále svoje ambície, nedovolil Betisu vyhrať. Alebo aby Panathinaikos zdolal Rím a Rangers zostali neporazení v Porte.
Všetky kalkulácie majú však jeden základný, už spomenutý predpoklad – Crvena zvezda musí v poslednom kole poraziť Celtu.
Dobrou správou pre belehradský klub je, že šance na umiestnenie medzi deviatym a šestnástym miestom sú veľmi reálne a to aj v prípade, ak by im priamy postup do osemfinále ušiel. A to nie je vôbec zanedbateľné. Tímy umiestnené na 9. až 16. mieste budú pri žrebovaní baráže nasadené a nebudú môcť hrať proti sebe.
Pripomeňme, že žreb play-off fázy bude čiastočne riadený. Tímy na 9. a 10. mieste nastúpia proti 23. a 24. tímu, celky na 11. a 12. pozícii dostanú súperov z 21. a 22. miesta, a tak ďalej – až po duel tímov z 15. / 16. miesta proti 17. / 18.
Momentálne to vyzerá príliš konfúzne, ale keď sa pozrie na tabuľku a rozvrh zápasov, všetko je jasnejšie. A celkom sa to vykryštalizuje vo štvrtok neskoro večer, keď budú dohrané všetky zápasy posledného kola ligovej fázy v UEFA Európskej lige v sezóne 2025/2026.
Posledné kolo Ligy majstrov sa hrá v stredu
Predtým však sledovať budeme aj Ligu majstrov, ktorá sa tiež dostala po posledné kolo.
V elitnej súťaži sa všetky duely hrať budú iba v stredu, a to v rovnakom termíne.
V Top 8 sú Arsenal a Bayern Mníchov, eliminované sú zatiaľ štyri kluby. Z najzaujímavejších zápasov posledného kola, ktoré zároveň rozhodnú aj o umiestneniach, vysúvame súboje Borussia Dortmund – Inter Miláno, PSG – Newcastle United, tiež Neapol – Chelsea.
Samozrejme, mnoho kombinácií v kolobehu bude počas priebehu zápasov a v súlade s tým, ako sa výsledky budú meniť, rozličné budú aj umiestnenia v tabuľke.
Každopádne sa aj v aktuálnej sezóne rozhodnutie UEFA zmeniť formát tejto časti súťaže zdá byť celkom dobré, lebo je množstvo nerozuzlených momentov ešte pred nami a tým aj zápasy posledného kola absolútne majú zmysel a všetky kluby aj v nich vidia svoj záujem.