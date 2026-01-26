V nedeľu 25. januára volejbalisti a volejbalistky Kulpína doma privítali hostí – skupinu rekreantov z Belehradu.
Ide o tradičné stretnutie, keď do Kulpína prišli riaditeľ Mapsoftu prof. Dr. Dragan Marković, známy TV moderátor Vanja Bulić, ako aj niektorí herci a herečky z rôznych belehradských divadiel a niekoľko bývalých hráčov z Červenej hviezdy a Partizana zahrať si priateľský zápas. Po rekreačnej hre nasledovala spoločná večera a posedenie v Poľovníckom dome v Kulpíne.
Okrem nových priateľstiev a pekného kamarátenia pre VK Kulpín je takéto stretnutie dôležité, leto títo kamaráti klubu sú aj ich dlhoroční podporovatelia.