V staropazovskej divadelnej sále v sobotu 24. januára udelili hodnotné uznania – Plaketu Svetlost najúspešnejším kultúrnym nadšencom za uplynulý rok.
Plaketa Svetlost, najvyššie uznanie v oblasti kultúry v Obci Stará Pazova, bolo stanovené ešte v 70. rokoch minulého storočia a udeľuje sa jednotlivcom za dlhoročný prínos v rozvoji kultúry. Za životné dielo toto najvyššie uznanie v oblasti kultúry, ktoré udeľuje Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova, za rok 2025 sa dostalo Brankovi Oreščaninovi zo Starej Pazovy za dlhoročný príspevok v rozvoji ochotníckej tvorby v oblasti výtvarného umenia. Pre narušený zdravotný stav uznanie prebrala jeho manželka Ljiljana.
Malými bronzovými, striebornými a zlatými plaketami a diplomami odmenili jednotlivcov a kolektívy za dosiahnuté úspechy v minuloročnom cykle súťaží ochotníkov. Na sobotňajšej slávnosti boli odmenení tí, ktorí dosiahli vynikajúce úspechy v roku za nami.
Na základe dosiahnutých úspechov udelili 14 bronzových plakiet za účasť na pokrajinských prehliadkach vo všetkých oblastiach kultúrnej tvorby. Medzi odmenenými boli aj Anna Očovajová, insitná maliarka.
Udelili aj 15 strieborných plakiet za získané odmeny na pokrajinských súťažiach. Medzi odmenenými boli aj FS Klasy a SKUS hrdinu Janka Čmelíka (folklórna tvorba detí). Udelili 6 zlatých plakiet za odmeny na republikových prehliadkach a festivaloch a medzi odmenenými boli aj Andrej Simendić a SKUS hrdinu Janka Čmelíka (detská tanečná skupina). Organizátorom podujatia boli Zväz ochotníkov Obce Stará Pazova za podpory Obce Stará Pazova a Strediska pre kultúru Stará Pazova. Na slávnosti vyhlásili najúspešnejšieho jednotlivca a ním sa stal recitátor Andrej Simendić zo Starej Pazovy, ktorý na republikovej prehliadke recitátorov obsadil prvé miesto a vo Valjeve bol vyhlásený za absolútneho víťaza a teda stal sa najlepším recitátorom Srbska, a Naj-kolektív – KUS Branka Radičevića v Starej Pazove. V mene tohto spolku uznanie prebrala predsedníčka Marija Lephercová.
Toto podujatie bolo obnovené v roku 2011 a súčasťou slávnostného programu slávnosti bol aj kratší kultúrno-umelecký program, v ktorom vystúpili spevácke a tanečné skupiny, ktoré v roku za nami dosiahli pozoruhodné výsledky: FS Klasy, Mládežnícky KUS svätého Sávu z Novej Pazovy a KUS Branka Radičevića zo Starej Pazovy. Andrejovi Simendićovi sa toto uznanie dostalo práve v deň jeho 21. narodenín a prítomní v divadelnej sále mali príležitosť vypočuť si aj prednes básne.
Kultúrnych nadšencov pozdravili a k dosiahnutým výsledkom zagratulovali Nataša Erorová, predsedníčka Zhromaždenia obce Stará Pazova, a Libuška Lakatošová, riaditeľka Strediska pre kultúru Stará Pazova, ktoré spolu s Ivanou Nenadićovou, náčelníčkou Oddelenia spoločenských činností Obce Stará Pazova, a Petrom Nerandžićom, tajomníkom zväzu vo výslužbe, udeľovali plakety. Predsedníčka lokálneho parlamentu pri gratulácii oceneným zdôraznila, že obec vždy podporovala prácu kultúrnych dejateľov, zaželala im úspech aj v tomto roku, v ktorom bude Obec Stará Pazova vždy stáť pri nich.
Program moderovala Anđelka Maliová, predsedníčka Správnej rady Zväzu ochotníkov obce Stará Pazova, ktorá poukázala, že v roku za nami ochotníci dosiahli pozoruhodné výsledky a zaželala im mnoho úspechov aj v nadchádzajúcom novom súťažnom cykle.