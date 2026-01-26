V nedeľu 25. januára sa na štadióne FK Dolina Padina uskutočnila úvodná schôdzka pred pokračovaním futbalovej sezóny.
Všetci hráči sa dostavili, čím vyslali jasný signál jednoty, disciplíny a pripravenosti na nové výzvy.
Podpredseda klubu Jano Kigen Šimák privítal hráčov a zdôraznil základné princípy klubu – rešpekt, pravidelnú prácu, zodpovedný prístup k tréningom a úctu k dresu.
Nový tréner Marjan Spasić predstavil plán prípravy, víziu tímu a rozpis priateľských zápasov.
Kapitán Marko Kelečević vyhlásil, že mužstvo vstupuje do novej fázy s vyššími štandardmi a jasnou zodpovednosťou každého hráča.
FK Dolina vstupuje do novej polsezóny s novými posilami a odhodlaním dosiahnuť čo najlepšie výsledky.