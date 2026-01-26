V sobotu 24. januára sa v priestoroch Dobrovoľného hasičského spolku v Pivnici stretli milovníci slovenskej ľudovej piesne. Toto stretnutie miestni nazývajú aj stretnutím nadšencov, prípadne mužskými priadkami.
Špecifikom tohto podujatia, ktoré sa organizuje od roku 2015, je, že sa ho zúčastňujú výlučne muži. Hlavnými organizátormi už dlhé roky sú Daniel Činčurák, Ján Krošlák a Jaroslav Šuster, ku ktorým sa pridal aj Ján Baďura. Táto štvorica každoročne zabezpečuje hudbu, občerstvenie aj priestor, pričom každý účastník si jedlo prináša sám. Najčastejšie ide o čerstvé údeniny.
O dobrú náladu sa postarali pivnickí muzikanti – harmonikári Štefan Chrček a Vladko Valentík, gitarista Štefan Blatnický a basista Janko Rajčan.
Stretnutie má, dá sa povedať, putovný charakter. Po minulé roky sa konalo aj v Loveckom dome, Slovenskom kultúrno-umeleckom spolku Pivnica, ako aj v priestoroch Ochotníckeho divadla Janka Čemana.
„Tohto roku sa stretnutia zúčastnilo 65 chlapov rôznych vekových kategórií. Ide v priemere o štandardný počet účastníkov, no teší nás, že sa k nám postupne pridávajú aj hostia z iných slovenských prostredí. Napríklad tento rok sme už mali hostí aj z Kysáča a Hložian. Naším cieľom je, aby sa na stretnutí nadšencov ľudia dobre bavili, zaspievali si ľudové piesne a udržali si túto tradíciu. Je dobré, že sa tu spievajú aj staršie piesne, ktoré možno mladší už nepoznajú – prvýkrát ich počujú a majú možnosť sa ich naučiť,“ uvádza organizátor Jaroslav Šuster.
Ani po tzv. stretnutí zanietencov sa organizované priadkové obdobie v Pivnici nekončí. Členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Pivnica usporiadajú tradičné priadky v dvoch termínoch 7. a 28. februára, kým Krojová zábava na rovnakom mieste bude 21. februára.