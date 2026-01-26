Aj Obecná správa Obce Báčsky Petrovec od 8. decembra 2025 začala uplatňovať ustanovenia Zákona o osobitných podmienkach pre registráciu a zápis vlastníckych práv k nehnuteľnostiam, kde sa žiadosti podávajú na webovej stránke.
Okrem toho, že občania môžu podať žiadosti samostatne prostredníctvom webovej stránky Svoj na svome (https://svojnasvome.gov.rs) zadaním rodného čísla a čísla občianskeho preukazu, ak majú účet na portáli eUprava, môžu to vykonať aj prostredníctvom centra služieb lokálnej samosprávy na adrese Kollárova 6, Báčsky Petrovec alebo prostredníctvom pošty na adrese Kollárova 4, Báčsky Petrovec.
Občania sú povinní priniesť si so sebou platný občiansky preukaz a základ pre nadobúdanie nehnuteľností vo forme zmlúv, rozhodnutí o dedičskom konaní, rozsudkov atď.
Lehota na predkladanie žiadostí je do 5. februára 2026.
Najnovšie informácie, pokyny a odpovede na najčastejšie otázky týkajúce sa úpravy vlastníckych práv sú dostupné na webovej stránke Svoj na svome.