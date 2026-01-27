1236 – zomrel svätý Sáva, prvý arcibiskup srbskej cirkvi.
1571 – narodil sa perzský šach Abbas I. Veľký z dynastie Safíjovcov, ktorého vláda bola obdobím najväčšieho politického rozmachu, rozkvetu perzského umenia a architektúry.
1756 – narodil sa rakúsky hudobný skladateľ Wolfgang Amadeus Mozart.
1865 – Peru vyhlásilo nezávislosť od Španielska.
1688 – zomrel v Levoči evanjelický kňaz, barokový spisovateľ a básnik Daniel Sinapius-Horčička.
1829 – narodil sa vo Vyšnom Skálniku štúrovský romantický básnik Ján Botto. K jeho najznámejším básnickým skladbám patrí Smrť, Žltá ľalia, Ctibor, alebo Margita Besná.
1880 – Thomas Alva Edison prijal rozhodnutie o patentovaní svojho vynálezu – elektrickej žiarovky v USA.
1888 – v USA založili svetoznámu neziskovú Spoločnosť National Geographic.
1901 – zomrel taliansky hudobný skladateľ Giuseppe Verdi.
1919 – zomrel maďarský básnik Endre Ady.
1923 – narodila sa v Kráľovej Lehote poetka a spisovateľka Krista Bendová.
1932 – egyptskí archeológovia objavili v Palestíne hroby kráľov Jericha z obdobia 1500 rokov pred Kristom.
2001 – Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu – pripomína sa na počesť oslobodenia koncentračného tábora v poľskom Osvienčime (1945).
2003 – Zhromaždenie Srbska prijalo Ústavnú chartu, ktorou sa federálny štát Juhoslovanská zväzová republika zmenil na Štátny zväzok Srbska a Čiernej Hory.
2008 – tenista Novak Ðoković vyhral prvý grandslamový turnaj v kariére po tom, čo v Melbourne vo finále Australian Open zdolal Francúza Jo-Wilfrieda Tsongu.
2010 – zomrel americký spisovateľ Jerome David Salinger, autor svetoznámeho románu Kto chytá v žite.
2021 – v Belehrade slávnostne odhalili monumentálny pamätník Štefana Nemanju, dielo ruského sochára Alexandra Rukavishnikova.