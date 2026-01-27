Z príležitosti oslavy Dňa sv. Sávu žiaci a učitelia Základnej školy Jána Amosa Komenského usporiadali tematický deň pomenovaný Život a dielo sv. Sávu.
Cieľom tematického dňa bolo, aby sa žiaci zoznámili so životom a dielom významného osvietenca sv. Sávu a vedomosti spojili na základe interdisciplinárneho prepojenia a prelínania učebných obsahov zo srbského jazyka, slovenského jazyka, srbského jazyka ako nematerinského, matematiky, výtvarnej a hudobnej kultúry.
V tematickom dni účinkovali žiaci prvého a druhého ročníka. Vyučovanie bolo kombinované aj v slovenskom, aj v srbskom jazyku a so žiakmi pracovali učiteľky Tatiana Kováčová, Vesna Lekárová, Jana Šramková a Anna Koruniaková.