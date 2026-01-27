Pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu prezident Vučić vyhlásil, že si dnes pripomíname obrovské utrpenie, ale aj odvahu všetkých tých, ktorí boli pre svoj pôvod brutálne zabíjaní v mene nezmyselných ideálov a krutých cieľov.
Dodal: „Našou najväčšou povinnosťou je zanechať budúcim generáciám svet bez nenávisti, rozdelení a konfliktov, a najmä bojovať proti historickému revizionizmu a skresľovaniu holokaustu, ktorými sa popiera jedna z najstrašnejších etáp v dejinách ľudstva.“