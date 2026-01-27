Pošta Srbska, PTT múzeum v Belehrade a Nadácia Babka z Kovačice v piatok 23. januára usporiadali 88. samostatnú výstavu obrazov insitného maliara Pavla Hajku z Kovačice pod názvom Dobrý hlas ďaleko počuť.
Výstavu slávnostne otvoril JE veľvyslanec SR v Belehrade Michal Pavúk a v mene Zorana Anđelkovića, úradujúceho riaditeľa Pošty Srbska, sa prihovoril Vladimir Dimitrijević, výkonný riaditeľ Pošty Srbska.
V hudobnej časti výstavy vystúpili Padinčania, a to speváci: Helena Mužinićová, riaditeľka pobočky Pošty v Kovačici, a Pavel Hološ, poštár, za hudobného sprievodu harmonikára Vladimíra Halaja. Na záver výstavy sa slova ujal aj autor výstavy Pavel Hajko, zatiaľ čo Pavel Babka, majiteľ galérie Babka, prítomných sprevádzal výstavou.