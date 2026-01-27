Poradca prezidenta republiky Milorad Veljović dnes v mene Srbska položil veniec k pamätníku Menora v plameňoch na Dunajskom nábreží v Belehrade, čím sa začala slávnostná ceremónia pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu.
Veljović vzdal úctu obetiam holokaustu ako vyslanec prezidenta Srbska na ceremónii, ktorej sa zúčastnili aj ministri vlády Srbska Marko Đurić a Nemanja Starović, ako aj predstavitelia Národného zhromaždenia, mesta Belehrad a Autonómnej pokrajiny Vojvodina.
Ceremónie sa zúčastnila aj veľvyslankyňa Izraela Avivit Bar-Ilan, ako aj príslušníci Ozbrojených síl Srbska a zahraničných vojenských delegácií, predstavitelia diplomatického zboru, organizácií, ktoré pestujú tradície antifašizmu a oslobodzovacích vojen, zástupcovia židovskej a rómskej komunity v Srbsku, ako aj potomkovia obetí a preživší.
Na začiatku ceremónie predniesol modlitbu hlavný rabín Židovskej obce v Srbsku Isak Asiel.