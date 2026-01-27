V utorok 27. januára v Základnej škole Ľudovíta Štúra v Kysáči bol realizovaný program školskej slávnosti svätého Sávu, na ktorej sa zúčastnili pravoslávny farár Ognjen Verić, ktorý poslúžil liturgiou.
Úradujúca riaditeľka Ľudmila Kozová prítomných pozdravila na slávnosti pri príležitosti sviatku svätého Sávu: „Je pre mňa veľkou cťou a radosťou, že ste dnes medzi nami, milí žiaci a vzácni hostia. Pri spomienke na svätého Sávu si pripomíname hodnoty, na ktorých stojí výchova a vzdelávanie, humanita, solidarita, vedomosti a dobrota. Nech nás svätý Sáva vedie k láske, porozumeniu a spolupatričnosti.“
V liturgickej časti farár Ognjen Verić s kumom slávnosti Marijom Marušićom lámali slavský koláč. Žiaci nižších a vyšších ročníkov, ktorí navštevujú náboženstvo pravoslávnej viery pripravili príležitostný program, ktorý mali na starosti učiteľka náboženstva Gabriela Matićová a profesorka Ankica Čorlija. Farár Ognjen Verić zablahoželal k slávnosti, poprial mier a radosť a povedal, aby boli žiaci dobrými a statočnými ľuďmi. Kum slávnosti Marijo Marušić daroval škole primeraný dar – notebook.