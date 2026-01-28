1613 – Galileo Galilei spozoroval bez toho, aby si to vtedy uvedomil, neznámu planétu našej slnečnej sústavy – Neptún.
1821 – ruskí moreplavci – kapitán Faddej Bellingshausen a poručík Michail Lazarev objavili nový kontinent – Antarktídu.
1871 – Francúzsko sa vzdalo a následne sa skončila prusko-francúzska vojna.
1909 – USA ukončili dočasné mocenské ovládanie Kuby.
1919 – v Brne bola založená Masarykova univerzita.
1956 – americký spevák Elvis Presley vystúpil po prvý raz v americkej televízii v programe Tommy Dorsey Brothers Show.
1957 – narodila sa Mirjana Karanovićová, srbská herečka a režisérka.
1958 – spoločnosť LEGO si patentovala dizajn svojich Lego kociek.
1981 – narodil sa Elijah Wood, americký herec.
2002 – zomrela švédska spisovateľka, autorka svetoznámeho diela Pipi dlhá pančucha Astrid Lindgrenová.