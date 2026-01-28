Republikový geodetický úrad (RGÚ) na podnet prezidenta Srbska Aleksandra Vučića, popri viacerých existujúcich digitálnych komunikačných kanáloch od dnešného dňa umožnil aj priamy rozhovor s vedúcimi Oddelení katastra nehnuteľností prostredníctvom programu Otvorené dvere katastra.
Občania budú mať každý pracovný deň v čase od 13.00 do 14.30 hod. možnosť hovoriť s vedúcimi príslušných Oddelení katastra nehnuteľností po predchádzajúcom objednaní termínu, uviedol RGZ.
Rezerváciu termínu pre je možné uskutočniť prostredníctvom e-mailu zaslaním žiadosti na adresu otvorenavrata@rgz.gov.rs.
A tiež prostredníctvom aplikácie Rozprávajte sa s operátorom, ktorá sa nachádza na úvodnej stránke webovej stránky www.rgz.gov.rs, ako aj telefonicky na čísle Infocentra 0700 500 500, kde je možné stlačením tlačidla 4 okamžite rezervovať požadovaný termín.
Otvorené dvere katastra predstavujú osobitný spôsob komunikácie určený výlučne pre občanov, zatiaľ čo profesionálni používatelia pokračujú v komunikácii s Republikovým geodetickým úradom prostredníctvom už existujúcich a zaužívaných kanálov určených pre profesionálnych používateľov.