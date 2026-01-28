Včera ku Dňu sv. Sávu v kulpínskej základnej škole, okrem príležitostného programu, aj členovia Šachového klubu Kulpín a jeho školskej šachovej sekcie pod vedením učiteľa Radoslava Kolarského usporiadali školský šachový turnaj.
Zúčastnilo sa ho 19 žiakov, ktorí ukázali pozoruhodné šachové vedomosti, sústredenosť a súťažný duch.
Prvé miesto zaujal Gabriel Melich, 5. a, na druhom bol Adrijan Šimo, 6. a, a tretie obsadil Aleksa Radosavljev, 3. a.
Po ukončení turnaja najlepším súťažiacim odovzdali odmeny.