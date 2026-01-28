V Novom Sade sa v stredu 28. januára konalo slávnostné zasadnutie Zhromaždenia Mesta Nový Sad, na ktorom výborníci rozhodli, že Februárovú cenu Mesta Nový Sad za rok 2025 dostane mladý nádejný šachista Leonid Ivanović.
Desaťročný Leonid Ivanović je členom novosadského šachového klubu, ktorý ho aj navrhol na túto cenu. Komisia pre oslavy sviatkov a udeľovanie uznaní mesta jednohlasne rozhodla o tomto návrhu. Okrem výnimočných výsledkov v mládežníckej kategórii sa Leonid zapísal do šachovej histórie ako najmladší hráč, ktorý dosiahol víťazstvo nad veľmajstrom v klasickej šachovej partii, keď na turnaji Belgrade Open porazil bulharského veľmajstra Milka Popčeva.
Pred zasadnutím médiám sa prihovoril primátor Nového Sadu Žarko Mićin, ale aj výborníkom na slávnostnom zasadnutí. Zdôraznil, že tento mladý šachista nie je iba šampiónom, ale aj ambasádorom Nového Sadu a Srbska. Dodal, že jeho talent, práca a oddanosť šachu nie sú len dôvodom na hrdosť, ale príkladom všetkým, ako láska k niečomu a vytrvalosť môžu priviesť k veľkým výsledkom.
Na rokovacom programe bol iba jeden bod, a to návrh, aby Februárovú cenu dostal Leonid Ivanović. Za tento návrh hlasovalo 45 prítomných výborníkov a výborníci opozície neboli prítomní na slávnostnom zasadnutí. Zasadnutie viedla predsedníčka Zhromaždenia mesta Dina Vučinićová. Primátor Mićin ešte pred výborníkmi povedal, že bol nepríjemne prekvapený informáciou, že výborníci opozície nebudú prítomní na zasadnutí a nazval to hanebným činom.
Februárová cena Mesta Nový Sad, Novosadská holubica, sa udeľuje pri príležitosti Dňa Mesta Nový Sad 1. februára, keď sa Nový Sad v roku 1748 stal slobodným kráľovským mestom.