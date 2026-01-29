Posledné januárové číslo týždenníka je na ceste k čitateľom. Na titulnej strane je Andrej Simendić zo Starej Pazovy, nositeľ Plakety Svetlost – najprestížnejšieho obecného uznania v kultúre v Starej Pazove. Prílohou tohto čísla je Mozaika.
V úvodnej rubrike Týždeň je príspevok o pripomínaní si 88. výročia Novosadskej razie, o zasadnutí Zhromaždenia Mesta Nový Sad, kde schválili návrh na udelenie Februárovej ceny, a je tu aj príspevok o tom, že v MS Kysáč plánujú rekonštrukciu a dostavbu miestností.
Na stranách rubriky Naše dediny si čitatelia nájdu príspevky o ďalšom stretnutí milovníkov ľudovej hudby v Pivnici a sú tu aj riporty z osláv Dňa svätého Sávu zo škôl v Báčskom Petrovci, Kulpíne, Kysáči, Starej Pazove, Kovačici a Padine. Spracovaná je aj téma darcovstva krvi v Kovačici a v Kysáči.
Rubrika Kultúra ponúka čítanie o udelení Plakety Svetlost za rok 2025 v Starej Pazove, o tom, že v kysáčskej knižnici bola prezentácia knihy o Novosadskej razii, v Petrovci si pripomenuli 35 rokov nepretržitej práce MOMS Petrovec a v Belehrade bola 88. samostatná výstava Pavla Hajku.
V športovej rubrike je aj rozhovor s Pavlom Cickom z Kovačice, chovateľom poštových holubov. Srbsko triumfovalo na vodnopólovom šampionáte Európy 2026 v Belehrade, o čom sa tiež píše v tejto rubrike. Športové ocenenia za rok 2025 boli udelené aj v Báči, kde bola vzdaná pocta aj Dušanovi Valentovi zo Selenče.
V prílohe Mozaika sa píše o nedožitých 85. narodeninách Miloša Kovačku, bibliografa, historika knižnej kultúry a cirkevných dejín, o čítacom spolku a knižnici v Kysáči a sú tu aj ďalšie Drobničky k 280. výročiu osídlenia Petrovca.
Na záverečnej strane obálky sú detské súbory, ktoré získali špeciálne ceny odbornej poroty na 31. DFF Zlatá brána v Kysáči.