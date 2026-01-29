Minister poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vo vláde Srbska Dragan Glamočić sa včera stretol s Nabilom Gangim, zástupcom regionálneho predstaviteľa Organizácie pre výživu a poľnohospodárstvo Spojených národov (FAO) pre Európu a Strednú Áziu.
Počas stretnutia bolo potvrdené, že Srbsko a FAO majú dlhoročné stabilné a obsahovo bohaté partnerstvo, ktoré bolo v posledných rokoch dodatočne posilnené prostredníctvom konkrétnych projektov v oblasti udržateľného poľnohospodárstva, lesníctva, klimatickej odolnosti a modernizácie potravinových systémov.
Osobitná pozornosť v rozhovore bola venovaná Návrhu stratégie poľnohospodárstva a rozvoja vidieka Republiky Srbsko do roku 2034, ktorý predstavuje jeden z kľúčových dokumentov pre budúci rozvoj sektora a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach, a na ktorého vypracovaní sa podieľala organizácia FAO.
Gangi zdôraznil, že Návrh stratégie vznikol v čase veľkých výziev, predovšetkým klimatických zmien, ale aj ako súčasť širších príprav Srbska na budúce členstvo v Európskej únii, čo všetko ovplyvnilo jeho obsah. Uviedol tiež, že FAO je otvorená pre ďalšiu spoluprácu a podporu našej krajiny pri samotnej implementácii stratégie.
Glamočić a Gangi sa zhodli, že realizácia ďalších projektov, ktoré ministerstvo uskutočňuje s podporou FAO, je takisto veľmi úspešná.