Z Miestneho spoločenstva informujú občanov, že z dôvodu rekonštrukcie budovy Miestneho spoločenstva Kysáč, Ulica slovenská č. 10, kancelária tajomníka Miestneho spoločenstva, ako aj matričný úrad, budú od pondelka 2. februára dočasne presťahované do priestorov Kultúrneho centra Kysáč, Ulica slovenská č. 22.
Nové priestory sa nachádzajú na poschodí, vľavo od kancelárií, v časti, kde sídlia priestory rádia. Všetky ďalšie informácie týkajúce sa telefónnych čísel a kontaktov budú včas zverejnené. Zároveň prosia združenia, ktoré majú ešte svoje veci v priestoroch Miestneho spoločenstva, aby si ich v čo najkratšom čase odniesli.