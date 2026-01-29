Zoznam občanov, ktorí môžu získať status energeticky ohrozeného užívateľa, bol rozšírený zmenami Nariadenia o energeticky ohrozených užívateľoch, ktoré bolo prijaté v septembri minulého roka. Po prvýkrát právo na tento status majú aj bojovníci, vojenskí invalidi (vojnoví aj mieroví), civilní invalidi vojny a poberatelia rodinného invalidného dôchodku za podmienky, že majú účet za elektrickú energiu alebo merač vedený na svoje meno.
Status energeticky ohrozeného užívateľa môžu získať aj dôchodcovia s najnižšími dôchodkami, domácnosti poberajúce peňažnú sociálnu pomoc, zvýšenú peňažnú sociálnu pomoc, prídavok na dieťa, príspevok na pomoc a opateru inej osoby, ako aj rodiny so slabým materiálnym zabezpečením. Tieto kategórie majú právo na zníženie účtu za elektrickú energiu vo výške 1 000 dinárov mesačne.
Dôchodcovia s dôchodkom do výšky 31 092,11 dinárov, ktorí majú merač vedený na svoje meno, získavajú toto právo automaticky, bez podávania žiadosti a bez potreby návštevy služobných pultov. Konanie sa začína z úradnej povinnosti zo strany jednotky lokálnej samosprávy. Ostatné kategórie občanov uplatňujú svoje právo podaním žiadosti.
Žiadosti je možné podávať počas celého roka a vybavujú sa v lehote do jedného mesiaca.
Osobitne sa zdôrazňuje, že žiadosti sa podávajú výlučne v obecných, resp. mestských úradoch (jednotkách miestnej samosprávy) a nie v miestnych spoločenstvách. V Novom Sade sa prihlášky podávajú na príslušných mestských úradoch, nie prostredníctvom miestnych spoločenstiev.
Viac informácií na webovej stránke: Miestne spoločenstvo Kysáč – Mesna zajednica Kisač (https://www.facebook.com/share/p/18AuXWvfyU/)