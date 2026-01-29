Ministerstvo poľnohospodárstva, lesníctva a vodohospodárstva vlády Srbska oznámilo, že vláda na dnešnom zasadaní schválila Nariadenie o zmenách a doplnení Nariadenia o rozdelení dotácií v poľnohospodárstve a rozvoji vidieka v roku 2026.
Prijatím tohto dokumentu sa vytvárajú podmienky na vyplatenie záväzkov z predchádzajúceho obdobia, ako aj na súčasné riešenie nových žiadostí v aktuálnom roku.
Najväčšia časť prostriedkov bude smerovaná na priame platby poľnohospodárom – predovšetkým chovateľom dobytka, výrobcom mlieka a rastlinnej výroby, ako aj tým, ktorí investovali do mechanizácie, vybavenia, plemenných zvierat a organickej výroby.
Časť peňazí je určená aj na projekty, ktoré zlepšujú život na dedine – od zdokonaľovania výroby až po zvyšovanie kvality infraštruktúry.
Týmto rozhodnutím sa vyrovnávajú zostávajúce záväzky na základe verejných výziev z konca minulého roka, aby poľnohospodári mohli pokračovať vo výrobe bez záťaže a plánovať novú sezónu.
Minister Dragan Glamočić pri tejto príležitosti zdôraznil, že systém sa teraz presúva do pravidelnejšieho rytmu vyplácania, v ktorom sa na rozhodnutia nečaká dlho.
Odkázal, že poľnohospodár musí cítiť, že štát stojí za ním vtedy, keď to najviac potrebuje, a dodal, že peniaze, ktoré prichádzajú včas, nie sú pomocou, ale partnerstvom.