Veľmi zaujímavé vyvrcholenie semifinálových skupín ponúkli tohtoročné hádzanárske Majstrovstvá Európy v mužskej konkurencii v Dánsku, vo Švédsku a v Nórsku.
V semifinále totiž vystúpia v piatok najprv Nemecko a Chorvátsko, kým v druhom zohrajú Dánsko a Island.
Z troch hostiteľov sa teda do boja o medaily dostali iba Dáni. Nórsko a Švédsko vypadli, čo je zvlášť boľavé pre Švédov, lebo do tohto kola súťaže postúpili s dvomi bodmi, ktoré získali po triumfe nad Chorvátskom, ale to bolo pre nich nedostatočné.
Práve Chorváti v druhej fáze skupiny II zohrali najlepšie a vďaka všetkým štyrom triumfom nakoniec obsadili prvé miesto a zaslúžene postúpili.
Chorvátsko, ako je spomenuté, prehralo so Švédskom v základnej časti, ale potom radom zdolalo Island, Švajčiarsko, Slovinsko a napokon aj Maďarsko, čo stačilo na prvé miesto skupine. Tak sa naši susedia po roku 2020, keď hrali vo finále kontinentálneho podujatia, znovu dostali do boja o medaily na tomto turnaji.
Rivalom im bude v semifinále Nemecko, selekcia, proti ktorej pred začiatkom podujatia prehrali dvakrát zaradom v prípravných zápasoch doma a za chotárom.
Samozrejme, priateľské zápasy a duely na medzinárodných turnajoch sú celkom iné kategórie, ale na základe rivality, ktorú tieto dva tímy majú, môžeme očakávať skutočne zaujímavý zápas.
V druhom semifinále zohrajú dve nordické selekcie. Dánsko je v záverečných kolách svetových a európskych majstrovstiev už ako inventár a konkrétne na ME na posledných dvoch vydaniach boli tretí a potom druhí. Zároveň sú úradujúcimi olympijskými šampiónmi, kým titul majstra sveta vyhrali štyrikrát zaradom.
Proti Islandu budú favoritmi, na celom turnaji hrajú dobre, prehrali iba proti Portugalsku v základnej fáze, čo potenciálne aj im mohlo sťažiť cestu do semifinále. V druhom kole však boli nemilosrdní a možno v najťažšej skupine v dejinách majstrovstiev radom porazili Francúzsko, Španielsko, Nemecko a Nórsko.
Francúzi pre prehru s Nemeckom v poslednom kole vypadli, a tak určite neobhája titul z roku 2024, keď porazili v boji o zlato práve Dánsko. Francúzi za sebou majú príliš slabé vydanie, keďže po triumfe nad Nórskom v základnej fáze zažili tri prehry v druhom kole, čo je hlavným dôvodom ich vypadnutia.
Veľmi rozčarovaní boli aj už viackrát spomenutí Švédi. Pre slabé vydania a po prehre s Islandom a remíze s Maďarskom už nerozhodovali sami o svojom osude.
V prvom zápase posledného kola skupiny II totiž Island porazil Slovinsko a dostal sa do semifinále, tak Švédov zachrániť mohol len triumf Maďarska nad Chorvátskom. K tomu predsa nedošlo, takže Švédsko, ako najúspešnejšia reprezentácia v dejinách Majstrovstiev Európy, zostalo bez semifinále.
Najpríjemnejším prekvapením je práve Island. Nie že by táto reprezentácia bola nekvalitná, ale skôr nebola ani na úrovni celkov, ktoré predsa majú lepšiu tradíciu.
Predsa na tohtoročnom šampionáte zohrali veľmi dobre a po triumfoch v prvej fáze nasledovala prehra proti Chorvátsku.
Vtedy si analytici mysleli, že ich forma klesne, ale bolo práve opak. Najprv deklasovali Švédsko, potom sa znovu pošmykli proti Švajčiarsku, ale vďaka aj výsledkom iných duelov im triumf nad Slovinskom ručil semifinále. Islanďania vyhrali 39 : 31, a tak v semifinále Majstrovstiev Európy vystúpia prvýkrát po roku 2010, keď získali bronz.
Záver podujatia sa začína v piatok. Najprv zápas o piate miesto zohrajú Portugalsko a Švédsko, potom bude nasledovať semifinále.
Boj o tretie miesto, ako aj finále sú na programe v nedeľu. Záverečná fáza turnaja sa hrá v dánskom meste Herning.