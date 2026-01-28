Minister poľnohospodárstva Dragan Glamočić včera na Zlatibore otvoril 60. Poradenstvo agronómov a poľnohospodárov Srbska a zároveň aj 6. Poradenstvo agronómov Srbska a Republiky Srbskej, ktoré organizuje Inštitút pre roľníctvo a zeleninárstvo z Nového Sadu.
Minister zdôraznil význam potravinovej bezpečnosti a biologickej suverenity a ohlásil prijatie novej stratégie rozvoja poľnohospodárstva na roky 2025 – 2034, zameranej na posilnenie domácej produkcie, semenárstva, adaptáciu na klimatické zmeny, digitalizáciu a spracovanie.
Riaditeľka inštitútu Dragana Latkovićová pripomenula jeho 88-ročnú tradíciu a prínos v praxi, pričom zdôraznila úlohu genetiky a moderných technológií. Podujatie spája odborníkov a prax a patrí medzi najvýznamnejšie stretnutia v oblasti rastlinnej výroby v regióne.