Aby ste postupovali do ďalších kôl súťaže pravdepodobne potrebujete aj dávku šťastia.
Tú na prvom tohtoročnom Grand Slam tenisovom turnaji Australian Open v Melbourne má náš najlepší tenista Novak Đoković. Samozrejme, že by si sám Nole určite neprial to, aby sa jeho súperi v osemfinále a vo štvrťfinále zranili a na ten spôsob mu umožnili postup, ale pre zhodu okolností sa práve tak udialo.
Novak totiž do semifinále Australian Open postúpil v stredu aj keď vo štvrťfinále prehrával s Talianom Lorenzom Musettim výsledkom 0 : 2 na sety a v treťom mal náskok.
Talian triumfoval v prvých dvoch setoch výsledkom 6 : 4 a 6 : 3, v treťom dejstve viedol Đoković 3 : 1, ale jeho súper musel predčasne ukončiť zápas pre svalové zranenie.
Novak lepšie otvoril zápas, ujal sa vedenia a už v druhom game súperovi odňal servis. Musetti však mál pripravenú odpoveď a už v ďalšej časti získal game na Noleho podávanie a tak sa do setu vrátil. Nie iba to – už piatom game znovu využil brejkbal, v úplnosti zápas zvrátil a potom kontroloval jeho priebeh ku konečných 6 : 4.
Druhé dejstvo otvorili tri game v ktorých rivali prehrali na svoje podávanie. Najprv Nole, potom Musetii a znovu náš hráč.
Potom sa už hralo game za game a až po deviate dejstvo v ktorom Musetti využil druhý setbal a ujal sa vedenia 2 : 0. Keby sa na Grand Slam podujatiach hralo len na dva získané game by Talian postúpil, ale v tretej časti Musetti si viackrát vyžiadal ošetrenie a napokon počas piateho gemu z boja aj odstúpil.
Nole tak potom, ako nevystúpil v osemfinále a do ďalšieho kola sa dostal bez boja, lebo pre zranenie musel odstúpiť aj Čech Jakub Menšík, aj štvrťfinále ovplyvnilo zdravotný problém.
„Ani neviem, čo by som povedal. Takéto niečo sa deje v športe, mne sa to už stalo viackrát. Byť vo štvrťfinále, viesť 2 : 0 na sety a mať duel pod plnou kontrolou je to jednoducho nešťastie. Niet pochýb o tom, že Lorenzo mal byť víťazom tohto stretnutia, ja som mal byť zdolaným tenistom. Prajem mu skoré uzdravenie. Ja som mal veľké šťastie,“ vyhlásil Đoković po zápase.
Tak sa jeden z najlepších tenistov v dejinách dostal do 13. kariérneho semifinále na Australian Open a zároveň sa stal historicky druhým najstarším semifinalistom v tzv. open ére v Melbourne.
Tiež je práve Australian Open jeho najúspešnejším podujatím veľkej štvorky, keďže víťaznú trofej v Melbourne zdvíhal nad hlavu desaťkrát.
Po triumfe nad Musettim sa náš tenista stal aj najúspešnejším tenistom v dvojhre, keďže si pripísal 103. výhru na Australian Open a tak sa v čele osamostatnil. Po ňom nasleduje legendárny Švajčiar Roger Federer.
Súperom Novaka v semifinále bude ďalší Talian Jannik Sinner, ktorý eliminoval Američana Bena Sheltona.
V doterajších desiatich zápasoch má Sinner lepší výkon, keďže vyhral šesťkrát.
Zároveň Talian proti Novakovi vyhral päťkrát po sebe a od roku 2023, keď náš hráč triumfoval na záverečnom turnaji sezóny vo finále, vždy vyhrával Sinner.
Bolo to v semifinále Davis Cup 2023, tiež v semifinále na Australian Open 2024, vo finále Masters Shanghai 2024, potom aj dvakrát v semifinále GS v minulom roku, na Roland Garros a Wimbledone.