1412 – zverejnený bol Zákon o baniach despotu Stefana Lazarevića. Zákon obsahoval ustanovenia súvisiace s výkonom banskej činnosti, ako aj štatút mesta Novo Brdo, najväčšieho banského centra stredovekého Srbska.
1453 – uhorský kráľ Ladislav V. Pohrobok sa na sneme v Bratislave ujal vlády. V tom čase ešte nemal ani 13 rokov.
1730 – zomrel ruský cár Peter II. Alexejevič, jeho smrťou v Rusku vymrela dynastia Romanovcov po meči.
1781 – v nemeckom mníchovskom Rezidenčnom divadle uviedli premiéru opery Idomeneo od hudobného skladateľa Wolfganga Amadea Mozarta.
1849 – Jozef Miloslav Hurban predniesol na zhromaždení v Martine prvý raz verejne nový slovenský program, ktorý vychádzal z austroslavizmu.
1860 – narodil sa ruský prozaik a dramatik Anton Pavlovič Čechov.
1879 – narodil sa v Skalici evanjelický farár a realistický dramatik Jozef Hollý.
1908 – narodila sa v Modre spisovateľka Mária Gavorníková.
1912 – narodil sa v Bystrej učiteľ, popredný predstaviteľ prózy slovenského naturizmu František Švantner
1912 – narodil sa v Stupave významný sochár, pedagóg a národný umelec Jozef Kostka, zakladateľ moderného slovenského sochárstva.
1916 – nemecká vzducholoď Zeppelin uskutočnila prvý nálet na francúzsky Paríž počas prvej svetovej vojny.
1965 – zomrel v Rimavskej Sobote publicista, prekladateľ a evanjelický farár Ján Vladimír Hroboň.