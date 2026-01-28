Školskú slavu svätého Sávu tohto roku včera spoločne oslávili žiaci dvoch staropazovských stredných škôl – Technickej školy a Ekonomicko-obchodnej školy Vuka Karadžića.
V aule školy za prítomnosti predstaviteľov lokálnej samosprávy, spolupracovníkov, žiakov a profesorov predviedli príležitostný program. Program sa začal svätosavskou hymnou v podaní školských chórov oboch škôl. Okrem duchovných piesní program sa niesol v znamení života a diela sväteho Sávu, jeho múdrych učení a posolstiev, veršov, ktoré utkali jeho obdivovatelia a veriaci za posledných 8,5 storočia. Hostí, žiakov a profesorov pozdravila riaditeľka Technickej školy Zorica Kešeljová, ktorá poukázala na to, že pripomínanie si školskej slavy je vlastne pripomínanie myšlienky.
„Oslavujeme myšlienku, že poznanie mení človeka a vzdelaný človek mení spoločnosť. Táto myšlienka bola založená pred viac ako ôsmimi storočiami svätým Sávom a je rovnako aktuálna aj dnes. Svätý Sáva nebol len historickou postavou ani symbolom tradície. Bol to vizionár. Pochopil, že škola nie je miesto, kde sa len učí, ale miesto, kde sa formujú ľudia, kde sa človek učí myslieť, rešpektovať druhých a preberať zodpovednosť pre seba a spoločnosť,“ povedala okrem iného riaditeľka Kešeljová. Umeleckú časť programu so žiakmi pripravili profesorky srbského jazyka Sandra Fabianová, Dijana Mudrinićová a Aleksandra Vitasová, ako aj učiteľka náboženstva Marija Kresojová.
Školská oslava v týchto dvoch stredných školách sa niesla aj v znamení vyprevádzania do dôchodku profesora dejepisu Jaroslava Miklovica a upratovačky Tanje Gašparovej. Darčeky im v mene kolektívu Ekonomicko-obchodnej školy V. Karadžića odovzdala zástupkyňa riaditeľa Milica Savićová.
Zvláštnosťou tejto slávnosti pri príležitosti školskej slavy bola kokteilová párty v jednej z učební, kde žiaci odboru stravovania tejto školy ukázali svoje vedomosti a zručnosti pod vedením svojich profesorov kuchárstva Marka Božića, Milice Kecmanovej a Nemanju Nikolića, cukrárstva Vanje Tanasićovej a pohostrinstva Radomira Krsmanovića.