Združenie spolkov dolnozemských Slovákov vyhlásilo 7. ročník literárnej súťaže Dolnozemské zlaté pero, určenej pre dolnozemských Slovákov s cieľom podporiť ich literárnu tvorbu a vzťah k materinskému jazyku.
Združenie je spoločnou platformou pre aktivity štyroch spolkov združujúcich Slovákov, ktorí prišli z krajín historicky označovaných ako Dolná zem, a ich priamych potomkov – Spolok Slovákov z Bulharska, Spolok Slovákov z Maďarska, Spolok Slovákov z Rumunska a Spolok Slovákov zo Srbska (pôvodný názov z Juhoslávie). Záujemcovia o súťaž môžu svoje práce posielať do 1. mája mailom na adresu: zlatepero.ssb@gmail.com. Vyhlásenie výsledkov súťaže bude 5. júla, v Deň zahraničných Slovákov. Viac informácií: na webovej stránke Združenia spolkov dolnozemských Slovákov.
Zdroj: Združenie spolkov dolnozemských Slovákov