Jedna z najdôležitejších postáv srbskej histórie, svätec, pedagóg a patrón škôl svätý Sáva má aj svoj Deň – 27. januára. Aj v Základnej škole Jána Čajaka v Báčskom Petrovci k tomuto dňu žiaci za pomoci svojich pedagógov včera pripravili tematický program.
Ten pozostával z prednesu posolstiev sv. Sávu a oslavných textov o ňom. Program bol popretkávaný hudobnými číslami a spevom školského chóru. Na začiatku žiaci nižších i vyšších ročníkov spoločne zaspievali hymnu svätému Sávovi.
Na úvod podujatia sa prítomným žiakom, ich rodičom, profesorom i zamestnancom školy a hosťom z lokálnej samosprávy v čele s predsedníčkou obce Vierou Krstovskou prihovoril riaditeľ Pavel Marčok. Vyzdvihol súdržnosť a porozumenie k dosiahnutiu lepších výsledkov v práci jednotlivcov a kolektívu.
Potom cirkevný obrad s kadidlom a posvätením slavského koláča a koljiva v aule petrovskej školy vykonal pravoslávny kňaz kulpínskeho zboru Branislav Karać.
Program moderovali žiačky Daniela Filipovićová a Nađa Lakićová.