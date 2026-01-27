Príležitostnými programami vo výchovno-vzdelávacích ustanovizniach si dnes aj v Starej Pazove pripomenuli školskú oslavu svätého Sávu.
V aule ZŠ hrdinu Janka Čmelíka sa konala oslava svätého Sávu. Po odspievaní hymny v podaní školského chóru prihovorila sa Irena Stojšićová, riaditeľka školy.
Vydarený program sa niesol v znamení života a diela svätého Sávu a česť otvoriť ho mali najmladší z tamojšej Predškolskej ustanovizne Poletarac, zo skupiny, ktorá sídli v budove školy. Žiaci 5., 6. a 7. ročníka zahrali divadelné predstavenie o svätom Sávovi.