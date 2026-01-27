V sobotu 25. januára sa Obec Báč stala miestom slávnostného športového večera, ktorý bol súčasťou finálového programu futbalového turnaja v športovej hale. Pri tejto príležitosti ocenili najvýznamnejšie športové výsledky a osobnosti uplynulého roka. Podujatie sa nieslo v znamení úcty, hrdosti a poďakovania všetkým, ktorí dlhodobo prispievajú k rozvoju športu v obci.
Ocenenia si prevzali: najperspektívnejší pionier Bogdan Opačić (STK Selenča), najlepší pionier Miloš Varga (Klub bojových športov Ognjeni Vuk, Báč), kadetka Jovana Rajaková (Volejbalový klub Partizan, Báč), kadet Luka Hajek (Vzpieračský klub Herkules, Báč), juniorka Ivana Mošmondorová (Karate klub Slavija, Báč), junior Dávid Čapanda (STK Selenča), seniorka Radmila Zagorcová (Vzpieračský klub Herkules, Báč) a senior Stevan Vladisavljev (Vzpieračský klub Herkules, Báč). Za trénera roka bol vyhlásený Milan Jatić (Volejbalový klub Partizan). Medzi ocenenými športovými kolektívmi boli VK Partizan, ženský tím BK Slavija a mužský tím FK Tvrđava.
Ocenenia odovzdala predsedníčka Obce Báč Lela Milanovićová.
Za najvýraznejší moment večera možno považovať udelenie ocenenia za celoživotné dielo a dlhoročnú obetavú prácu v prospech športu, ktoré patrilo Dušanovi Valentovi, významnej osobnosti športového života v Báči i Selenči.