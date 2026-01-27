Pri príležitosti Dňa školskej slavy svätého Sávu včera na Gymnáziu Branka Radičevića v Starej Pazove usporiadali slávnostný program.
Tak ako to tradícia nakladá, slávnostného náboženského obradu, spojeného s lámaním slavského koláča, sa predstavitelia gymnázia v čele s riaditeľkou Ľudmilou Rakočevićovou zúčastnili dnes – v Deň sv. Sávu v tamojšom pravoslávnom kostole.
Na pondelkovej slávnosti prítomných hostí, priateľov školy, žiakov a profesorov pozdravila riaditeľka Rakočevićová, po čom nasledoval kultúrno-umelecký program venovaný tomuto veľkému srbskému osvietencovi. Podľa slov riaditeľky, svätý Sáva je osobnosťou, ktorého dielo si pripomínajú počas celého roka a všetko, čo robia v škole, sa nesie v svätosávskom duchu.
V programe, ktorý sa začal svätosávskou hymnou v podaní chóru, sa zúčastnilo asi 40 žiakov.