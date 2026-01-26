Prezident Srbska Aleksandar Vučić sa na pozvanie predsedu vlády Đura Macuta zúčastnil tematického zasadnutia vlády Republiky Srbsko.
Vyhlásil, že v podmienkach svetových konfliktov a ďalších fragmentácií považuje za mimoriadne dôležité plné angažovanie všetkých štátnych orgánov na najvyšších prioritách, ktorými sú mier a stabilita krajiny.
Dodal: „To znamená, že niet priestoru na oddych, pretože občania si vládu nevolili preto, aby ju sledovali na exotických destináciách, ale aby zastupovala ich záujmy.“
Zdôraznil, že svet sa nachádza na zlomovom bode a že si my musíme nájsť svoje miesto v takomto svete s čo najmenším rizikom a s čo najväčšou mierou bezpečnosti pre našich občanov.