Skončené sú vodnopólové Majstrovstvá Európy v Belehrade. Novým šampiónom Starého kontinentu sa stalo Srbsko, ktoré vo finále v nedeľu výsledkom 10 : 7 porazilo veľkého rivala Maďarsko.
Nepísané pravidlo v športe je, že sa proti tomu istému súperovi veľmi ťažko podarí dvakrát vyhrať na rovnakom podujatí.
Naša reprezentácia to dementovala, a potom, ako v semifinálovej skupine triumfovala nad Maďarskom výsledkom 15 : 14, bola proti severnému susedovi ešte presvedčivejšia a veru zaslúžene triumfovala.
Maďarsko lepšie otvorilo duel, ujalo sa vedenia 1 : 0, naši otočili a na oddych po prvej štvrtine šli s náskokom 3 : 2.
V druhej štvrtine Maďari otočili na 4 : 3, potom sa naši znovu vrátili a na polčase bolo 5 : 5.
Naša lepšia hra kulminovala v druhom polčase – keďže sme vyhrali 10 : 7, uzavierame, že sa súperovi v druhej časti podarilo dať len dva góly. Naša obrana fungovala fantasticky, útok bol nadostač dobrý, aby príležitosti boli realizované.
Našich k zlatu vo finále viedli MVP finále Dušan Mandić, ktorý dal štyri góly (dva z penalty), Lukić, ktorý výborne vystriedal Ćuka, pridal dva góly, a raz skórovali Lazić, Drašović, Vico a Martinović.
Netreba zabudnúť ani na znovu výborného brankára Milana Glušca, mladíka, ktorý turnaj otvoril ako náhradný strážca siete, ale sa počas priebehu podujatia predsa stal prvým výberom.
Glušac mal vo finále výborný výkon, zastavil až 11 striel hráčov Maďarska a je to až 61 percent úspešných zákrokov. Zdá sa, že tento debutant, 23-ročný brankár celku Nový Belehrad predstavuje pevnú budúcnosť pre naše vodné pólo a dúfajme, že sa vyhne zraneniam. To by znamenalo, že reprezentácia má pozíciu brankára dlho zabezpečenú.
Ak sa ešte raz obzrieme na priebeh podujatia v Belehrade, musíme uznať, že sa to na začiatku nezdalo sľubne.
Tesný triumf nad Holandskom v úvode len po strieľaní penált, potom výhra nad silným Španielskom a znovu nie najlepšie vydanie proti outsiderovi Izraelu.
Predsa, ako zápasy prebiehali naši akoby stále hrali lepšie, forma stúpala, čo sa potvrdilo v druhej fáze, keď prišli triumfy nad Francúzskom a Maďarskom a jediná prehra bola s Čiernou Horou, ale ten zápas pre Srbsko už nemal význam, lebo bola prvá pozícia zabezpečená.
V semifinále proti Taliansku naši dominovali, vyhrali 17 : 13 a naladení čakali na finále.
Toto zlato prichádza po osemročnej prestávke, lebo Srbsko poslednýkrát titul šampióna Európy
získalo v roku 2018 v Barcelone. Potom nasledovalo slabšie obdobie, získané zlato bolo v Tokiu na Olympijských hrách, potom došlo k zmene generácie a na kontinentálnom podujatí naša selekcia až trikrát zaradom chýbala v semifinále.
Tentoraz sa na domácej pôde vrátila v najlepšom možnom vydaní a je to potešujúce.
Predsa, aj ďalej musíme byť veľmi obozretní, po vlaňajšom zlate v Paríži prišlo aj toto v Belehrade, ale musíme si pestovať mladé kádre, aby tento šport stále žil a bol stabilný.
Srbsko je znovu majstrom Európy vo vodnom póle!