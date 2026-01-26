1347 – pápež Klement VI. vydal bulu, podľa rôznych interpretácií považovanú za schválenie založenia Karlovej univerzity v Prahe, ktorej zakladaciu listinu vydal Karol IV.
1500 – španielsky moreplavec Vicente Jánez Pinzón dosiahol ako prvý Európan pobrežie dnešnej Brazílie.
1699 – v Sriemskych Karlovciach bol podpísaný Karlovský mier. Mierom, ktorý uzavreli Rakúsko, Rusko, Poľsko a Benátky s Osmanskou ríšou, stratili Turci Uhorsko, Slavónsko, Liku a Baniju, pričom si ponechali severne od Sávy a Dunaja Banát a časť Sriemu až po Mitrovicu.
1788 – kapitán Arthur Philipp založil prvú britskú trestaneckú kolóniu-osadu v Austrálii na území dnešného Sydney s vyše 1 000 trestancami, čím sa začala britská kolonizácia piateho kontinentu.
1841 – Hongkong (v tom čase Ostrov pirátov) oficiálne vyhlásili za britskú kolóniu.
1922 – narodila sa učiteľka, spisovateľka, dramatička a autorka kníh pre deti Elena Čepčeková. Niektoré z jej kníh: Utopený mesiačik, Dve mačiatka, Cvičíme so zvieratkami, Meduška, Slniečko na motúze… Publikovala aj pod pseudonymom Elena Hronská. Zomrela roku 1992.
1925 – narodil sa Paul Newman, známy americký herec, režisér a podnikateľ.
1934 – Nemecko podpísalo deklaráciu o neútočení s Poľskom s platnosťou 10 rokov.
1935 – narodil sa v Báčskom Petrovci slovenský spisovateľ a prekladateľ Juraj Tušiak. Pracoval aj ako novinár Hlasu ľudu a v rokoch 1970 – 1972 bol zástupcom šéfredaktora mládežníckeho časopisu Vzlet. Napísal knihy O bielom jeleňovi (1961), Maliny v januári (1962), Postavím si kaštieľ vežičkový (1973), Kráľovské rozprávky (1981), Zelený Zajko (1985) a iné. Zomrel roku 1986.
1977 – Vlkolínec a Čičmany boli vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu.
1994 – Rumunsko ako prvé z krajín bývalého východného bloku uzavrelo s NATO zmluvu v rámci Partnerstva za mier.
2020 – Kobe Bryant, americký basketbalista, zahynul po páde helikoptéry neďaleko Calabasas, približne 35 kilometrov severne od Los Angeles. Vo vrtuľníku bolo deväť ľudí.