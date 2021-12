V minulosti počas sviatkov sa veľký význam pripisoval mnohým maličkostiam, napríklad vianočnému pečivu. Aby sa zabezpečila dobrá úroda, zdravie rodiny i hospodárskych zvierat, museli sa pri príprave koláčov i pri ich jedení dodržiavať prísne pravidlá. Keď gazdiná vymiesila cesto, hodila z neho sliepkam, aby dobre znášali vajíčka, a poobtierala si ruky o ovocné stromy v záhrade, aby dobre rodili.

Ak cesto dobre vykyslo a dobre sa zdvihlo, malo sa „zdvíhať“ v budúcom roku aj gazdovstvo. Keď bol koláč upečený, musel sa dávať veľký pozor predovšetkým na prvý kus, ktorý gazdiná vybrala z pece, pretože ten mal čarovnú moc. Gazda ho musel zjesť v stajni, čo mu zaručilo, že jeho dobytok bude po celý rok sýty.

Ešte zo starých pohanských čias pochádza zvyk, podľa ktorého gazdiná tesne pred večerou vhodila do všetkých štyroch kútov izby orechy, ktoré mali predstavovať symbolickú večeru pre duše zomrelých. V priebehu storočí sa význam tohto zvyku zmenil a podobne ako iné obyčaje mali aj orechy v kútoch zabezpečiť prosperitu a zdravie členov domácnosti.

Z jablka sa zase predpovedalo aj zdravie členov rodiny. Ak jabĺčko, z ktorého pri večeri všetci jedli, malo peknú a zdravú dužinu, mali byť všetci rovnako zdraví po celý rok. Akt rozkrojenia jablka mal aj ochranný význam. Verilo sa, že ak by niekedy niekoho z rodiny „mátalo“ alebo by zablúdil, stačilo, aby si spomenul na to, s kým jabĺčko pri stole jedol, a hneď našiel cestu domov. Pre súdržnosť rodiny bolo dôležité aj to, aby počas večere od slávnostného stola nikto nevstával. Ten, kto by tak urobil, by počas roka dom určite opustil.







Keď budete mať štastie, budete mať zdravie, lásku aj peniaze. Ako si teda to šťastíčko pričarovať?

Upleťte si úspech

Na Štedrý deň vezmite deväť hodvábnych stužiek – tri červené (pre lásku a vášeň), tri žlté (pre peniaze) a tri zelené (pre zdravie). Pomaly z nich spleťte vrkoč a počas práce si v duchu želajte šťastie a úspech. Vrkoč potom desať minút držte v rukách a nakoniec zaveste na stromček.

Zaobstarajte si peňaženku

Ideálne je farba červená, zlatá alebo žltá, zelená a strieborná. Dajte do nej novú bankovku a povedzte pri tom: Ako je hviezd na nebi a vody v mori, nech je aj v mojej peňaženke toľko peňazí a vždy sa mi darí.

Vráťte dlhy

Do konca roka vráťte všetky dlhy. Váš rok potom bude pokojný, spokojný a bezstarostný.