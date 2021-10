Dnes na poludnie uskutočnila sa slávnostná akadémia z príležitosti Dňa Obce Báčsky Petrovec za dodržiavania protipandemických opatrení.

Minulé roky si spomíname na príhodné programy venované tomuto dátumu, keď sme sa kochali vo vystúpeniach folklórnych skupín či vynikajúcich umeleckých, resp. hudobných prednesov spevákov a hudobníkov, ktorí si zasluhujú skutočnú pozornosť. Tento rok a síce aj minulý bol o niečo iný. Za skromných podmienok, ale predsa odznela slávnostná akadémia, na ktorej si vedenie obce uctilo snahy a zásluhy jednotlivcov, spolkov alebo združení, udeliac im výnimočné obecné uznania.

Prítomných v Slovenskom vojvodinskom divadle privítal predseda Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec Ján Jovankovič. Medzi prítomnými boli aj hostia: Monika Podsklanová-Šuhajdová, zástupkyňa veľvyslanca Slovenskej republiky v Srbsku, Milan Novaković, náčelník Juhobáčskeho správneho obvodu, Dragan Dimoski, podplukovník a náčelník regionálneho centra Ministerstva obrany v Novom Sade, Libuška Lakatošová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Branislav Kulík, predseda Matice slovenskej v Srbsku, Jaroslava Čániová-Jevićová, náčelníčka obecnej správy, predsedovia rád miestnych spoločenstiev, predstavitelia cirkví a náboženských spoločenstiev a iní.

Po privítacích pozdravoch slovo patrilo predsedníčke Obce Báčsky Petrovec, ktorá dôkladne ozrejmila aktivity a programovú činnosť tak jej, ako i obecného vedenia, vklady a finančnú podporu spolkom, združeniam, inštitúciám Obce Báčsky Petrovec, zdôrazniac, že aj za sťažených pandemických podmienok činnosť obecných orgánov bola skutočne pozoruhodná a podpora nevystala. Pani Podsklanová-Šuhajdová sa tiež prihovorila auditóriu, vyzdvihnúc, že aj napriek mimoriadnemu stavu tých aktivít je skutočne mnoho.







Obecné vysoké uznania

V pokračovaní udelili vysoké obecné uznania za pozoruhodnú činnosť spolkom a jednotlivcom, o ktorých sprievodné texty čítala Anna Speváková, riaditeľka Knižnice Štefana Homolu.

Nositeľom Ceny Obce Báčsky Petrovec 2021 je Spolok petrovských žien, v mene ktorého uznanie prebrala predsedníčka Mária Gašparovská. Členky Spolku petrovských žien pri rôznych príležitostiach usporadúvajú tematické výstavy vo svojich miestnostiach a doteraz ich bolo vyše šesťdesiat, prostredníctvom ktorých žiakom, občanom a spoluobčanom približujú minulosť našich predkov. Spoluprácu nadviazali so Strediskom pre sociálnu prácu, Maticou slovenskou v Srbsku, so školami a škôlkou, združeniami a inštitúciami na území obce. Spolok petrovských žien do svojej činnosti si zapísal aj vydanie dvoch kníh receptov a jednu publikáciu vo fotografiách. A preto ich neúnavná práca nemohla zostať nepovšimnutá.

Osobitné uznanie na rok 2021 sa dostalo do rúk Marieny Stankovićovej-Krivákovej, skladateľky a organizátorky početných koncertov vážnej hudby v našom prostredí, všestrannej kultúrnej osobnosti, dirigentky a zakladateľky Komorného zboru Musica viva, ktorý pod jej taktovkou úspešne prezentoval svoje prostredie a dosahoval vynikajúce výsledky.

Osobitné uznanie na rok 2021 sa dostalo aj do rúk Kulpínčana žijúceho na Slovensku Michala Babiaka, v mene ktorého uznanie prebral synovec Juraj Babiak. Režisér, dramaturg, literárny kritik, hudobný kritik, profesor, spisovateľ, toho roku oslávi svoju šesťdesiatku. Ako režisér sa osvedčil nielen na Slovensku, ale i v Srbsku. Vo svojom rodnom Kulpíne spolupracoval s KUS Zvolen a spolu so svojimi Kulpínčanmi dosiahli pozoruhodné výsledky. Svojou dlhoročnou prácou na poli divadelného umenia prispel na jeho popularizácii tak doma, ako i v zahraničí.

Športové uznanie za rok 2020 sa dostalo do rúk Jána Murtína, dlhoročného športového aktivistu z Hložian. Dlhý rad rokov je členom Futbalového klubu Budúcnosť. Hráčom klubu bol do roku 1993, keď v dôsledku zranenia bol znemožnený ďalej hrať futbal. Pod jeho vedením pionierske mužstvo vyhralo majstrovstvá OFL Báčska Palanka, a potom v období od 2004 do 2007 pracoval ako tréner prvého tímu. V najúspešnejšej etape klubu a prechodom do 3. rangu súťaže sa zúčastňoval ako člen správy klubu, tréner mládežníckeho mužstva a ekonóm. Aj dnes sa zapája do práce klubu. Je športovým dopisovateľom niekoľkých médií. Svojou všestrannou aktivitou v oblasti futbalu prispel k afirmácii prostredia, v ktorom žije.

Združenie športových rybárov Ribolovac z Maglića bolo tiež odmenené športovým obecným uznaním. Je založené roku 2004 a počíta asi 60 členov. Využijúc potenciál svojej dediny združenie spoločnými silami a v spolupráci s príslušnými orgánmi z opustenej skládky utvorilo jazero, na zachovaní ktorého sa angažuje a ktoré zarybňuje. Počas roka organizuje početné súťaže v love rýb a varení rybacieho kotlíka a nevystane ani ich sústavná účasť v iných prostrediach. Sú organizátormi aj humanitárnych akcií. Ich sústavná práca s deťmi a mládežou prispieva k tomu, aby u mladých ľuďoch vzbudili záľubu k rekreačnému či športovému rybárčeniu.