VK KULPÍN – VK LOZNICA 3 : 2

(18 : 25, 26 : 24, 23 : 25, 25 : 16, 15 : 11)

V prvú aprílovú sobotu volejbalisti Kulpína hrali doma s VK Loznica, klubom, s ktorým majú priateľské vzťahy.

Lozničania sú dobré mužstvo, v ktorom sa spája skúsenosť a mladosť. Kulpínčania aj naďalej z oprávnených dôvodov hrajú bez niekoľko dôležitých hráčov. Preto je veľmi chvályhodné gesto skúseného hráča VK Kulpín Duška Babića, ktorý aj keď už dlhší čas má zranenú ruku, stisol zuby a s veľkým bandážovým závojom prišiel pomôcť svojmu klubu na pozícii stredného blokátora. Celý čas ako hral, trpel bolesti, ale odohral zápas do konca a veľmi pomohol svojim spoluhráčom, aby zápas s Loznicou napokon zvíťazili. Aj ostatní hráči sa veľmi snažili. Tréner Boris Relota dal šancu od začiatku zápasu aj tým hráčom, ktorí majú menšiu minutáž a skúsení schádzali do hry podľa potreby.

VK KULPÍN: Relota, Lekár, Peťkovský, Nemanja Petrović, Barišić, Nedeljkov, Ćirić, Duško Babić, Žarko Babić, Bojkov

Keďže v jesennej časti Kulpínčania presvedčivo zvíťazili Lozničanov, do tohto zápasu šli uvoľnene. To sa im vypomstilo, a tak bez ohľadu na to, že viedli prvý set, nakoniec urobili chyby a prehrali. To hosťom dalo krídla a do konca zápasu neúprosne bojovali o výhru. Druhý set vyhrali domáci a zasa sa zopakovala situácia, že sa v treťom uvoľnili a prehrali ho. Nakoniec zahrali veľmi dobre a presvedčivo vyhrali posledné dva sety a aj zápas celkovo. Početné kulpínske obecenstvo búrlivo podporovalo svoj domáci tím a malo pôžitok z jeho vytrvalej hry.

Nasledujúci víkend Kulpínčania hosťujú v Kosovskej Mitrovici.