Už desať rokov farárom v kulpínskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore je Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. Po príchode do Kulpína najprv sa venoval nevyhnutnej konsolidácii v samotnom zbore. Po niekoľkých rokoch podľa osvedčeného predsavzatia, že dobré plánovanie je polovica zakončenej roboty, podporený cirkevnou správou a zborom pustil sa do veľkého renovovania v ústrety výročiu výstavby kostola.

„Máme ešte takých 6 – 7 rokov, dosť sme už realizovali, veľa z plánovaného by sme ešte do tých rokov mohli vtesnať. Roku 2029 máme príležitosť na veľkú oslavu,“ povedal nám kulpínsky farár, tiež biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Mgr. Jaroslav Javorník, PhD. Pripomenieme, že sa najprv investovalo do fary, lebo bola zdevastovaná aj kvôli bývaniu, aj pre neadekvátnu údržbu. Bola zateplená, majstri vymenili okná. Potom prišiel na rad kostol. Riešili sa najprv akútne problémy, začalo sa od strechy, potom sa riešila podlaha. Náročným projektom bola výmena veľkých vchodových dvier, teraz takou veľkou investíciou je renovovanie lavíc v kostole. Prípravy na ústredné vykurovanie sú urobené pri riešení podlahy. Teraz sa už črtá i nová fasáda…

A v týchto dňoch, presnejšie za uplynulých sedem dní, majstri zo selenčského Slovanu vydláždili cestu a parkovisko vo farskom dvore. Bolo to už tiež nevyhnutné. Takto sa dostal i dodatočný priestor na parkovanie, lebo pred kulpínskym kostolom veru niet dosť parkovacích miest.