Ženská hádzanárska reprezentácia Srbska prehrala v stredu so Švédskom výsledkom 26 : 29 v kvalifikačnom zápase v Kragujevci, a to aj napriek vyrovnanému boju počas väčšiny stretnutia. Išlo o duel tretieho kola kvalifikácie na tohtoročný šampionát Európy a už o niekoľko dní, konkrétne v sobotu, dve reprezentácie zohrajú aj odvetný zápas vo Švédsku.
Zverenkyne trénerky Sandry Kolakovićovej odštartovali zápas vo výbornom rytme. Pevná obrana a rýchly prechod do útoku im priniesli vedenie 3 : 0.
Srbsko malo počas väčšiny prvého polčasu hru pod kontrolou, viedlo 7 : 5 a v útoku pôsobilo sebaisto, najmä vďaka úspešnému zakončovaniu z krídel. V polovici polčasu však Švédky zvýšili agresivitu v obrane, spomalili plynulosť nášho útoku a v 18. minúte vyrovnali na 8 : 8.
Ihneď potom nasledovala dobrá séria hostiek 4 : 1, ktorou otočili skóre na 12 : 9 vo svoj prospech. Srbsko však v závere znovu bolo lepšie, využilo stratu koncentrácie súperiek a po druhom vylúčení Jaminy Robertsovej sa dokázalo vrátiť do zápasu. Na polčasovú prestávku sa odchádzalo s výsledkom 13 : 13.
Tým sa svojrázne obdobie dobrej hry našich reprezentantiek aj skončilo, lebo druhý polčas priniesol celkom iný obraz. Srbsko bolo viac ako štyri minúty bez gólu a švédska brankárka Evelina Erikssonová predviedla sériu zákrokov, ktoré dodali jej tímu sebavedomie.
Švédsko už na začiatku odskočilo na 16 : 13 a prevzalo kontrolu nad zápasom a v polovici druhého dejstva si vypracovalo dovtedy najvyšší náskok v zápase – 22 : 18.
Srbsko sa viackrát pokúsilo o návrat a v závere znížilo na rozdiel dvoch gólov, no na úplný zvrat už nemalo sily. Minútu pred koncom Robertsová spečatila výsledok gólom a definitívne rozhodla o osude stretnutia.
Srbsko tak nevyužilo šancu urobiť dôležitý krok v boji o prvé miesto v skupine, ktoré teraz patrí práve našim stredajším rivalkám. Príležitosť na nápravu budú mať reprezentantky v sobotu v odvete na juhu Švédska, v meste Lund.
Druhý zápas tretieho kola našej kvalifikačnej skupiny je na programe dnes a zohrajú Ukrajina – Litva, inak dve reprezentácie, ktoré počas tejto kvalifikácie ešte nezískali ani jeden bod.
Srbsko je na druhom mieste, proti Litve vyhralo v prvom kole 42 : 33, potom proti Ukrajine za chotárom v druhom 34 : 23.
Po revanš stretnutí so Švédskom vystúpi Srbsko aj v odvetných dueloch s Litvou a Ukrajinou v apríli.
Na šampionát Európy postúpia dve najlepšie selekcie z každej zo šiestich kvalifikačných skupín a pridajú sa im štyri najlepšie celky z tretieho miesta. Postup už majú zabezpečený tri najlepšie tímy zo šampionátu v roku 2024 (Nórsko, Dánsko a Maďarsko), ako aj krajiny spoluorganizátori turnaja – Česko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Turecko.
Znovu na záverečnom podujatí vystúpi 24 tímov a až tretina z nich už teda má postup ručený a 16 selekcií podá kvalifikácia.
Majstrovstvá Európy v ženskej hádzanej na programe budú od 3. do 20. decembra.