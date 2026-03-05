Prvý podpredseda vlády a minister financií Siniša Mali dnes navštívil stavenisko Národného pavilónu Srbska v areáli Expo v Surčíne a uviedol, že na stavbe každý deň pracuje viac ako 4 000 osôb a používa sa 500 strojov. Ako povedal, už o niekoľko mesiacov bude veľká časť prác na našom pavilóne dokončená.
„Nasadili sme všetko, čo máme, aby sme splnili všetky tieto termíny. A ako vidíte, toto je jeden bežný, každodenný deň na stavenisku. Máte tu viac ako 4 000 ľudí a viac ako 500 strojov. Je to naozaj pôsobivé. Som veľmi šťastný a veľmi hrdý. Už o pár mesiacov, de facto do konca roka, bude toto vo veľkej miere dokončené,“ povedal Mali počas obhliadky.
Zároveň pripomenul, že Srbsko bude od 15. mája budúceho roka hostiteľom najväčšieho podujatia vo svojej histórii, ako aj najväčšieho podujatia na svete v tom roku.