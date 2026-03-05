Ministerstvo zahraničných vecí Srbska zverejnilo na svojej stránke „semafor“, teda cestovné odporúčania pre každú krajinu sveta.
Občania sa takto môžu informovať o bezpečnostnej situácii v krajine, do ktorej plánujú cestovať.
Cestovné odporúčania sú rozdelené do štyroch kategórií – od zelenej po červenú – podľa hodnotenia bezpečnostných rizík, teda od bezpečnej po vysokorizikovú, uvádza sa na stránke Ministerstva zahraničných vecí.
Potrebné je zvoliť si krajinu cestovania a následne sa zjaví odporúčanie.